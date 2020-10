Giappone | calano i consumi familiari in agosto

Ultime Notizie dalla rete : Giappone calano

Teleborsa

L'indice giapponese Nikkei 225 termina con un calo dello 0,36% mentre, al contrario, in forte aumento l'indice di Shenzhen, termina in rialzo del 2,84%. Poco mossa Hong Kong (+0,02%); mentre Seul è ...(Teleborsa) - Nel mese di agosto i consumi familiari mensili in Giappone sono crollati del 6,9% attestandosi a 276.360 yen. Lo ha comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico. Su base annuale, ...