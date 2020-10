GFVip | Tina Cipollari su Andrea Zelletta | “Non me lo ricordavo nemmeno”

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono giorni non semplici per, concorrente del Grande Fratello Vip ed ex tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo è stato spesso attaccato per la sua presenza alma questa volta ha ricevuto una sorta di critica da una persona molto vicina a lui,. Vediamo cosa è successo.… L'articolosu: “Non me lonemmeno”