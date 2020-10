GFVIP, Adua del Vesco e Tommaso Zorzi resa dei conti: cosa è successo in albergo? (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo giorni e attacchi continui Adua del Vesco e Tommaso Zorzi si sono chiariti su quello che è veramente successo in albergo. I due, su posizioni diverse rispetto a quello che è stato detto su Massimiliano Morra, hanno finalmente deciso di dire la loro verità e ripercorrere con calma cosa è successo e si sono detti prima d’entrare nella casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare le cose non son andate proprio come le ha raccontate Zorzi a Signorini. Adua avrebbe espresso a Tommaso la sua titubanza e alcune sue personali perplessità sull’orientamento sessuale dell’ex non fidanzato. L’Influencer avrebbe solo fato una ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo giorni e attacchinuidelsi sono chiariti su quello che è veramentein. I due, su posizioni diverse rispetto a quello che è stato detto su Massimiliano Morra, hanno finalmente deciso di dire la loro verità e ripercorrere con calmae si sono detti prima d’entrare nella casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare le cose non son andate proprio come le ha raccontatea Signorini.avrebbe espresso ala sua titubanza e alcune sue personali perplessità sull’orientamento sessuale dell’ex non fidanzato. L’Influencer avrebbe solo fato una ...

trash_italiano : - Adua finge la storia con Gabriel - Adua finge la storia con Massimiliano - Adua nega di aver fatto outing (davant… - trash_italiano : Come andrà: “Denis, ti è sfuggita un’imprecazione mentre scherzavi, alle 2 di notte, quando tutta Italia dormiva.… - trash_italiano : Persone che avrebbero gestito meglio l’affare Adua-Massimiliano-Tommaso al #GFVIP: - chiunque RT questo tweet - coipantaleopa : LE MENZOGNE DI ADUA DEL PESCO A NECESSARY THREAD Ripercorriamo le tappe più importanti di questo grandioso circo… - Lu88508965 : RT @squee1231: PASSA UN AEREO PER ADUA ELI GREG: CHISSÀ CHI È, È SCRITTO AL PLURALE. SARÀ LA FAMIGLIA, GLI AMICI... OPPINI: SONO TUTTI GL… -