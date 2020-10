‘Gf Vip’ | dopo le ultime dichiarazioni di Ivana Mrazova arriva la replica al veleno di Soleil Sorge!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Ladi Solei Sorge alleche l’ex gieffinaha fatto ieri nel consueto appuntamento con Casa Chi non è tardata adre.infatti in merito all’ex fidanzata del suo attuale compagno Luca Onestini, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip, facendo un paragone con le dinamiche che hanno coinvolto ultimamente Adua Del Vesco, aveva tuonato contro la Sorge: Io ho sempre detto che quando la vedrò, la ringrazierò, perchè grazie a lei ho conosciuto Luca.non mi sta certo simpatica, è di una tristezza incredibile tirare fuori la stessa storiatre anni. Vai avanti. Almeno Adua ha la faccia d’angelo,proprio no. Da qui la ...