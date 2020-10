Gf Vip | confronto tra Adua Del Vesco e Morra | Ho detto che è gay perché ho avuto il dubbio

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Francesca Galici Iltra MassimilianoDelhalo scontro finale in undiretto in cui sono emerse nuove verità Quella tra MassimilianoDelsembra la trama di una serie televisiva di successo: bugie, intrighi, colpi di scena e segeti stanno emergendo piano piano al Grande Fratello Vip. Da quando Gabriel Garko, proprio nella Casa e davanti alla sua (finta) ex fidanzataha fatto coming out, la trama si; infittita e si; tinta di giallo. Si; scoperto che anche quella tra Massimilianoe la Delnon; ...