GF VIP 5 | Francescka Pepe litiga dietro le quinte | rischia di saltare la diretta

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Franceskanon smette di stupire, prima delladel Grande Fratello Vip ha avuto un acceso litigio con un’autrice. Ecco cosa è successo. FranceskaFonte foto facebookProtagonista di questa puntata del Grande Fratello Vip 5 anche Maria Teresa Ruta, in nomination questa sera con Myriam Catania e Massimiliano Morra. Questa settimana Teresa si è avvicinata molto a Stefania Orlando, con la quale si è confidata in merito al suo rapporto con Matilde Brandi. Non solo, la Ruta ha avuto di che dire anche in merito alla storia tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, più volte definita una soap opera anche con sua figlia Guenda Goria. Questa sera Maria Teresa dovrà affrontare tutti i suoi scheletri nell’armadio rendendo conto ai ...