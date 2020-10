Gesesa sostiene la campagna “Scarica l’App IMMUNI”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La,con una suaSociale sui propri Social, aderisce alladi sensibilizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute “Scarica l’APP Immuni”. Scaricare ed utilizzare l’app Immuni è fondamentale per spezzare le catene di contagio da COVID-19. Dal 1giugno è possibile scaricare “Immuni” l’app promossa dal Ministero della Salute per il tracciamento dei contatti (contact tracing). Sviluppata nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea a tutela della privacy, l’APP rappresenta un supporto tecnologico che si affianca alle iniziative già messe in campo dal Governo per limitare la diffusione del virus Covid-19 e aumentare la sicurezza nella fase di ripresa ...