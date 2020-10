Gasperini | “Ho avuto il covid senza saperlo Champions? La scuola olandese ha influenzato la mia visione”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Giampiero, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto al Festival dello Sport. Queste le parole del tecnico bergamasco: “-19? Il momento peggiore è stato quando siamo tornati da Valencia. Bergamo era un’altra città, ‘era un’aria di guerra e si sentivano solo sirene. Hoil-19, con grande paura. Succedeva un po’ a tantissima gente, io hodei problemi per qualche giorno, ma a livello respiratorio non hoproblemi. Gomez? Non è sempre stato tutto rose e fiori, Papu hasempre valori molto forti, abbiamo cercato sempre di lavorare per l’Atalanta. Spettacolo? Sono io che devo ringraziare i giocatori per la loro ...