“Froc*o | gay…” | Matilde Brandi e gli scivoloni omofobi al GF Vip VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Sul web mi sono spesso imbattuta in alcuni tweet di utenti social che puntavano il dito contro, accusandola di essere omofoba. In queste ore, nella Casa del Grande Fratello Vip, due, hanno tristemente confermato il parere di alcuni internauti. “Froc*o, gay… chi se ne frega”,e gli... L'articolo “Froc*o, gay…”,e glial GF Vip () proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.