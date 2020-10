Freedom – Oltre il Confine, questa sera si parlerà anche di Covid-19 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oggi venerdì 9 ottobre, torna l’appuntamento in prima serata su Italia 1 con ‘Freedom – Oltre il Confine’, il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo. Le anticipazioni relative alla quinta puntata ci svelano che si parlerà anche di Covid-19, grazie alla testimonianza proprio del conduttore, colpito dal virus il marzo scorso. Tributo anche a Madre Teresa, la santa vissuta tra i poveri di Calcutta e non solo. Vediamo nel dettaglio di cosa si parlerà nell’appuntamento di questa sera a partire dalle 21.20 su italia 1. Roberto Giacobbo racconta la sua esperienza con il Covid-19 Roberto Giacobbo porterà la sua testimonianza sul tema ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oggi venerdì 9 ottobre, torna l’appuntamento in primata su Italia 1 con ‘il’, il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo. Le anticipazioni relative alla quinta puntata ci svelano che si parleràdi-19, grazie alla testimonianza proprio del conduttore, colpito dal virus il marzo scorso. Tributoa Madre Teresa, la santa vissuta tra i poveri di Calcutta e non solo. Vediamo nel dettaglio di cosa si parlerà nell’appuntamento dia partire dalle 21.20 su italia 1. Roberto Giacobbo racconta la sua esperienza con il-19 Roberto Giacobbo porterà la sua testimonianza sul tema ...

grottagigante : RT @SAGTriesteCAI: ?un'altra troupe in Grotta Gigante? ?? ?di chi si tratterà questa volta? ?? ?? VENERDI' 9.10 la @grottagigante su Italia 1… - SMSNEWSOFFICIAL : Roberto Giacobbo torna su Italia 1 con un nuovo appuntamento di «Freedom – Oltre il confine» - Dansai75 : RT @Egittolizzando: La nuova puntata di Freedom - Oltre il confine questa sera ci porta al tempio di Abu Simbel! Riporto perciò sul blog qu… - zazoomblog : Freedom – Oltre il confine anticipazioni puntata in onda il 9 ottobre su Italia 1 - #Freedom #Oltre #confine - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: La divulgazione pop di #Freedom Oltre il confine e #RobertoGiacobbo questa settimana ci conduce in Egitto e in Italia,… -