Francia, frena la produzione industriale (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – Rallenta la crescita della produzione industriale francese ad agosto e delude le stime. L’output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un incremento dell’1,3% su base mensile dopo il +3,8% di luglio. Il dato, comunicato dall’Ufficio di statistica nazionale (INSEE), è inferiore alle attese degli analisti che avevano stimato un aumento dell’1,7%. Su anno la produzione ha registrato una riduzione del 6,3%. Relativamente alla produzione manifatturiera, l’indice ha riportato su base mensile un incremento dell’1% dopo il +4,5% di luglio, mentre su anno è scesa del 7,4%. Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – Rallenta la crescita dellafrancese ad agosto e delude le stime. L’output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un incremento dell’1,3% su base mensile dopo il +3,8% di luglio. Il dato, comunicato dall’Ufficio di statistica nazionale (INSEE), è inferiore alle attese degli analisti che avevano stimato un aumento dell’1,7%. Su anno laha registrato una riduzione del 6,3%. Relativamente allamanifatturiera, l’indice ha riportato su base mensile un incremento dell’1% dopo il +4,5% di luglio, mentre su anno è scesa del 7,4%.

Jr_Campanini : @Loulou12681 @Corse_Matin Chì tanti Rè... Ghje a Francia chì ùn vulenu micca lascià parte a Corsica : dapoi 1769, a… - frabarraco : RT @fattoquotidiano: Istat: prezzi in calo (- 0,5%) anche a settembre. Quinto mese consecutivo con il segno meno. Inflazione frena anche in… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Istat: prezzi in calo (- 0,5%) anche a settembre. Quinto mese consecutivo con il segno meno. Inflazione frena anche in… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Istat: prezzi in calo (- 0,5%) anche a settembre. Quinto mese consecutivo con il segno meno. Inflazione frena anche in… - bianca_caimi : RT @fattoquotidiano: Istat: prezzi in calo (- 0,5%) anche a settembre. Quinto mese consecutivo con il segno meno. Inflazione frena anche in… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia frena Francia, frena la produzione industriale Il Messaggero Francia, frena la produzione industriale

(Teleborsa) - Rallenta la crescita della produzione industriale francese ad agosto e delude le stime. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un incremento dell'1,3% su base me ...

Simulazione MotoGP: a Le Mans rischio graining

il tracciato non è particolarmente impegnativo per i freni e la difficoltà per i piloti è riuscire a mandare in temperatura gli pneumatici anteriori. La MotoGP approda a Le Mans dove si disputerà il ...

(Teleborsa) - Rallenta la crescita della produzione industriale francese ad agosto e delude le stime. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un incremento dell'1,3% su base me ...il tracciato non è particolarmente impegnativo per i freni e la difficoltà per i piloti è riuscire a mandare in temperatura gli pneumatici anteriori. La MotoGP approda a Le Mans dove si disputerà il ...