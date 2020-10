Francesco Traiano: morto il barista di 38 anni rimasto ferito durante una rapina (Di venerdì 9 ottobre 2020) È morto Francesco Traiano , il barista di Foggia rimasto gravemente ferito nel corso di una rapina avvenuto lo scorso 17 settembre all'interno del bar-tabaccheria 'Gocce di Caffè' di via Guido Dorso. ... Leggi su today (Di venerdì 9 ottobre 2020) È, ildi Foggiagravementenel corso di unaavvenuto lo scorso 17 settembre all'interno del bar-tabaccheria 'Gocce di Caffè' di via Guido Dorso. ...

IlMattinoFoggia : Non ce l'ha fatta Francesco Traiano, il titolare di un bar di #Foggia ferito alla testa durante una #rapina - Savj1951 : A questo povero ragazzo, nostro connazionale, ucciso barbaramente da delinquenti, nessuna medaglia, i Tg nm ne parl… - Dixy62553861 : RT @FrancoLandella: Francesco non è più tra noi. Ha pagato con la vita la scelta di non essere vittima della prepotenza e della sopraffazio… - boccininocisl : Francesco Traiano non ce l'ha fatta: il titolare del bar 'Gocce di caffè' ha smesso di lottare dopo 23 giorni di ag… - Today_it : Francesco Traiano: morto il barista di 38 anni rimasto ferito durante una rapina -