Forza Italia si prepara per Milano 2021: "Siamo noi l'anima del centrodestra" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo l'esito non certo positivo dell'ultima tornata elettorale, Forza Italia prova a rilanciarsi in vista delle amministrative del prossimo, con quello che viene definito dall'organizzatore Massimiliano Salini "il cantiere Milano 2021". L'evento si svolgerà sabato al Teatro Martinitt del capoluogo, con il titolo "Immagina" (curiosa omonimia con la piattaforma online lanciata dal PD lo scorso aprile) e vedrà la presenza di circa 200 ospiti tra parlamentari, assessori e consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali. Tra i nomi annunciati ci sono i componenti forzisti della giunta di Regione Lombardia (Fabrizio Sala, Giulio Gallera, Alessandro Mattinzoli, Melania Rizzoli e Raffaele Cattaneo), il capogruppo a Palazzo Marino Fabrizio De Pasquale, oltre a ...

