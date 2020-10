Foggia, l’ultima suggestione è Giacomo Beretta (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non un normale inizio di campionato per il Foggia. Il campo deve ancora parlare ma è già incerto l’organigramma intorno alla squadra. Dopo l’addio di Capuano da tecnico dei pugliesi dopo aver sposato soltanto un mese prima il progetto, il Foggia ha virato su Maiuri, lo scorso anno a Sorrento. La notizia bomba è che proprio Maiuri e staff, scontenti della campagna acquisti della società, hanno disertato in massa gli allenamenti per protesta. Una grande presa di posizione, con il presidente Felleca che in tutti i modi sta cercando di ricucire lo strappo. Mercato che ha visto un enorme avvicendarsi di giocatori, ma non ritenuti dall’allenatore adatti al livello degli obiettivi del Foggia, dopo una delle promozioni più tardive della storia del calcio. Difatti soltanto a cavallo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non un normale inizio di campionato per il. Il campo deve ancora parlare ma è già incerto l’organigramma intorno alla squadra. Dopo l’addio di Capuano da tecnico dei pugliesi dopo aver sposato soltanto un mese prima il progetto, ilha virato su Maiuri, lo scorso anno a Sorrento. La notizia bomba è che proprio Maiuri e staff, scontenti della campagna acquisti della società, hanno disertato in massa gli allenamenti per protesta. Una grande presa di posizione, con il presidente Felleca che in tutti i modi sta cercando di ricucire lo strappo. Mercato che ha visto un enorme avvicendarsi di giocatori, ma non ritenuti dall’allenatore adatti al livello degli obiettivi del, dopo una delle promozioni più tardive della storia del calcio. Difatti soltanto a cavallo di ...

