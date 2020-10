Foggia: ferito nella rapina, morto il 38enne titolare del bar Il decesso di Francrsco Traiano dopo 22 giorni di agonia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Francesco Traiano è morto dopo 22 giorni di agonia. Era stato vittima, il 17 settembre, di una rapina nel suo bar-tabaccheria di Foggia. Era stato ricoverato, in coma a causa delle ferite, al policlinico Riuniti. L'articolo Foggia: ferito nella rapina, morto il 38enne titolare del bar <small class="subtitle">Il decesso di Francrsco Traiano dopo 22 giorni di agonia</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 9 ottobre 2020) Francesco22di. Era stato vittima, il 17 settembre, di unanel suo bar-tabaccheria di. Era stato ricoverato, in coma a causa delle ferite, al policlinico Riuniti. L'articoloildel bar Ildi22di proviene da Noi Notizie..

È morto al Policlinico Riuniti di Foggia il 38enne Francesco Traiano, il titolare del bar "Gocce di Caffè" ferito gravemente il 17 settembre durante una rapina.

