Fiorentina, ci stiamo cascando di nuovo: una conferma tiepida e un richiamo tentatore (Di venerdì 9 ottobre 2020) Fiorentina a metà tra Iachini confermato e una tentazione chiamata Sarri: i rischi di un richiamo destabilizzante Leggi su 90min (Di venerdì 9 ottobre 2020)a metà tra Iachinito e una tentazione chiamata Sarri: i rischi di undestabilizzante

Quando la conferma di Beppe Iachini era in discussione, e sembrava anzi appesa a un filo o persino utopistica, il monito che incombeva sulla Fiorentina era chiaro: guai a scegliere una conferma per ...

Inter, parla Christian Eriksen: "Non è mia intenzione stare sempre in panchina, ma avrò le mie chance""

Christian Eriksen ha rilasciato un'intervista al portale danese Tipsbladet.dk in cui ammette la suo volontà di giocare, ma si dice anche sicuro di avere le sue possibilità visti i tanti impegni.

