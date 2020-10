Fiorentina, Borja Valero: «La mia gara preferita è il 4-2 alla Juventus» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Borja Valero si fa amare ancora di più dai tifosi della Fiorentina: ecco le parole del centrocampista viola Borja Valero parla ai canali ufficiali della Fiorentina. Ecco le parole del centrocampista sulla sua seconda avventura in viola. «Credo che abbiamo una rosa molto compensata con calciatori giovani e altri di esperienza. Ribery? Al di là degli anni, lui rimane un fuoriclasse e lo ha dimostrato sia al Bayern che in Nazionale francese. Proverò a imparare il più possibile da lui. Commisso? Ha un grandissimo entusiasmo e ogni volta che è presente agli allenamenti ci fa capire tutta la sua voglia. La mia partita in viola? Sicuramente la rimonta contro la Juventus 4-2, un momento di gioia immenso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020)si fa amare ancora di più dai tifosi della: ecco le parole del centrocampista violaparla ai canali ufficiali della. Ecco le parole del centrocampista sulla sua seconda avventura in viola. «Credo che abbiamo una rosa molto compensata con calciatori giovani e altri di esperienza. Ribery? Al di là degli anni, lui rimane un fuoriclasse e lo ha dimostrato sia al Bayern che in Nazionale francese. Proverò a imparare il più possibile da lui. Commisso? Ha un grandissimo entusiasmo e ogni volta che è presente agli allenamenti ci fa capire tutta la sua voglia. La mia partita in viola? Sicuramente la rimonta contro la4-2, un momento di gioia immenso». Leggi su Calcionews24.com

