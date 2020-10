Finalmente il nuovo singolo dei Greta Van Fleet | il ritorno in My Way | Soon audio e testo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 9 ottobre 2020) IldeiVanè My Way,. Il gruppo torna dopo oltre un anno di assenza e racconta il percorso fatto in questi anni di successi costellati di concerti dal vivo, attraverso i quali si sono fatti conoscere dal pubblico. Queste le parole con le quali hanno voluto presentare il brano: “Questa canzone è stata ispirata da tutte le porte che tre anni di tour ci hanno aperto. È la mia verità, quello che sento riguardo tutti i nostri viaggi, ma so che si tratta delle stesse esperienze e cambio di prospettive anche per Jake, Sam e Danny” Il brano esprime la trasformazione subita dal gruppo in questi primi anni di carriera, attraverso atmosfere gioiose e liberatorie che trasmettono il loro stato d’animo. Contemporaneamente al ...