Fimmg | negli studi medici iniziano vaccinazioni antinfluenzali

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – “Da oggi in tutti glideidi famiglia e pediatri del Lazio sono iniziate leper l’influenza stagionale”. Lo comunica, in una nota, la Federazione deidina generale del Lazio. “Saranno oltre 5.000 i professionisti messi in campo e che costituiranno un presidio essenziale, pronti ad arginare la crisi attuale, ed evitare che ai gravi problemi posti dalla pandemia, si aggiungano anche quelli derivati dall’influenza, quest’anno e’ prevista meno aggressiva degli anni scorsi ma insidiosa se si affianchera’ all’infezione Covid”, spiega la. “Isono pronti ad organizzarsi, anche per eseguire i tamponi per Covid, accelerando i tempi di diagnosi e ...