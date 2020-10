Fimmg Napoli | Covid | c’è già carenza di medici di famiglia

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Sulla gestione della pandemia in Campania “non si sta dicendo tutta la verità”. Se non si vogliono assegnare nuovidi, almeno si abbia il coraggio di dire ai cittadini che nel momento del picco richiamo di restare soli”. È l’allarme lanciato dasulladidiche in Campania, senza interventi immediati, provocherà “una catastrofe assistenziale”. “Molto presto – si legge in una nota dei vertici partenopei di, Luigi Sparano e Corrado Calamaro – i cittadini campani potrebbero trovarsi senzadi, privi di assistenza primaria nel pieno della pandemia”. I ...

