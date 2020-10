Festival dello Sport: gli argentini incoronano Lautaro (Di venerdì 9 ottobre 2020) Di questo sentimento s'è occupato anche il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Nel teatro Strehler di Milano si suona il tango e ci sono Esteban Cambiasso, seduto sul palco ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 9 ottobre 2020) Di questo sentimento s'è occupato anche ilorganizzato dalla Gazzetta. Nel teatro Strehler di Milano si suona il tango e ci sono Esteban Cambiasso, seduto sul palco ...

ansiogenaaf : RT @Gianludale27: In occasione del Festival dello Sport, la Gazzetta dello Sport ha organizzato un'intervista speciale con Lewis Hamilton,… - thanos876 : RT @Gianludale27: In occasione del Festival dello Sport, la Gazzetta dello Sport ha organizzato un'intervista speciale con Lewis Hamilton,… - sportli26181512 : Frecciata di Cambiasso: 'Lukaku? Nella miglior Inter c'erano Lautaro e Sanchez': Direttamente dal Festival dello Sp… - Stefy71nek : Pancalli su Alex Zanardi: “Non è soltanto un simbolo del paralimpismo, ma un patrimonio sportivo nazionale e mondi… - ilfaroonline : Spadafora interviene al #Festival_dello_Sport: “La #riforma è in dirittura d’arrivo” -