Festival del giornalismo culturale, al via l’ottava edizione (9-11 ottobre 2020) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Festival del giornalismo culturale, giunto ormai all’ottava edizione, propone quest’anno una riflessione sul rapporto tra scienza e cultura, in un tempo scandito dalla pandemia da Sars-Cov-2 che il mondo intero sta affrontando da mesi. Tre le lectio magistralis, che si svolgeranno nelle sedi del Festival a Palazzo Ducale a Urbino e nel Monastero di Fonte Avellana (PU). La prima, tenuta dallo scrittore Marco Malvaldi, andrà in scena venerdì 9 ottobre a Urbino mentre le altre due, tenute dal filosofo e teologo laico Vito Mancuso e dal fisico del Cern Guido Tonelli, si terranno sabato 10 e domenica 11 ottobre a Fonte Avellana. Tra gli ospiti del Festival, codiretto da Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini e presieduto da Piero ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ildel, giunto ormai all’ottava, propone quest’anno una riflessione sul rapporto tra scienza e cultura, in un tempo scandito dalla pandemia da Sars-Cov-2 che il mondo intero sta affrontando da mesi. Tre le lectio magistralis, che si svolgeranno nelle sedi dela Palazzo Ducale a Urbino e nel Monastero di Fonte Avellana (PU). La prima, tenuta dallo scrittore Marco Malvaldi, andrà in scena venerdì 9a Urbino mentre le altre due, tenute dal filosofo e teologo laico Vito Mancuso e dal fisico del Cern Guido Tonelli, si terranno sabato 10 e domenica 11a Fonte Avellana. Tra gli ospiti del, codiretto da Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini e presieduto da Piero ...

ItalyMFA : Domani - ?h 10.00 - ospiteremo, sulla nostra pagina Facebook e sul sito #Farnesina, la diretta dell'evento conclusi… - NintendoItalia : ????Dolcetto o scherzetto?!???? Il festival di #Splatoon2 dedicato a Halloween fa il suo ritorno dalle 23:00 del 30/10… - Gazzetta_it : Parte #IlFestivaldelloSport Da #Sinner a #Hamilton, ecco il programma del primo giorno - Nerys__ : RT @fgcult: ??Tutti coloro che non potranno partecipare in presenza al #fgcult20 potranno seguire gli eventi in diretta streaming sul canale… - fgcult : ??Tutti coloro che non potranno partecipare in presenza al #fgcult20 potranno seguire gli eventi in diretta streamin… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival del Il Festival del Futuro si presenta in città con un evento dedicato all'innovazione Il Giornale di Vicenza Tra le linee

Sul palco del Teatro Elfo Puccini al MilanOltre Festival il 6 ottobre è stata la volta di “Tra le linee”, da un progetto di Simona Bertozzi e Claudio Pasceri e musiche di NEXT, New Ensemble Xenia ...

Il Festival del cinema spagnolo e latinoamericano

Tra i numerosi lavori proposti spicca Els dies que vindran, diretto da Carlos Marqués-Marcet, vincitore assoluto al Festival di Malaga 2019 e di tre ... è filtrata attraverso i movimenti più intimi ...

Sul palco del Teatro Elfo Puccini al MilanOltre Festival il 6 ottobre è stata la volta di “Tra le linee”, da un progetto di Simona Bertozzi e Claudio Pasceri e musiche di NEXT, New Ensemble Xenia ...Tra i numerosi lavori proposti spicca Els dies que vindran, diretto da Carlos Marqués-Marcet, vincitore assoluto al Festival di Malaga 2019 e di tre ... è filtrata attraverso i movimenti più intimi ...