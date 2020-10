Fedez e Chiara Ferragni | dietro le quinte di «Bella Storia» | le foto esclusive

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Su Instagram Fedez dice a Leone che in realtà è lui la «bella storia». Ma Bella Storia è il titolo dell’ultimo singolo del rapper milanese, già in cima alle classifiche. Ed è da record anche il videoclip del brano, appena rilasciato. I protagonisti sono proprio Fedez e la moglie Chiara Ferragni, in una versione decisamente inedita. È il trionfo degli anni ’80 tra capelli colorati di mille colori e chiome cotonate, lustrini e motociclette.