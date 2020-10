Federica Panicucci, vestitino scollato e sorrisino malizioso: che incanto – FOTO (Di venerdì 9 ottobre 2020) Federica Panicucci è sempre più bella e sta condividendo scatti sempre più esplosivi: la conduttrice è semplicemente inarrestabile. Federica Panicucci è sicuramente una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La classe 1967 è seguitissima sui social network: il suo account vanta 996mila follower. La nativa di Cecina, dopo un inizio tra Rai e Fininvest, … L'articolo Federica Panicucci, vestitino scollato e sorrisino malizioso: che incanto – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 9 ottobre 2020)è sempre più bella e sta condividendo scatti sempre più esplosivi: la conduttrice è semplicemente inarrestabile.è sicuramente una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La classe 1967 è seguitissima sui social network: il suo account vanta 996mila follower. La nativa di Cecina, dopo un inizio tra Rai e Fininvest, … L'articolo: cheproviene da YesLife.it.

CinguettaTV : Sempre ascolti pazzeschi per #Mattino5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi che ieri conquistano 906.000 17,18… - goldvness : io non mi perdonerò mai il fatto che federica panicucci abbia visto harry e io no - BISLACCO3 : RT @CinguettaTV: Boom???? per #Mattino5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi che ieri supera ogni record con 1.058.000 e 18,20% + 865.00… - PBerluskony : RT @CinguettaTV: Boom???? per #Mattino5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi che ieri supera ogni record con 1.058.000 e 18,20% + 865.00… - MassimoCastrio4 : @MasterAb88 @fede_panicucci Complimenti a te Federica e a tutti voi ragazzi Ottimo Risultato ???? -