Fatman | il trailer del film con Mel Gibson nei panni di Babbo Natale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Melin una scena di “” – Photo Credits: webQuando pensiamo alci vengono subito in mente le classiche commedie a lieto fine, che dipingono ilcome un periodo fatto d’amore, regali e cene con i parenti. “”, nuovodi Ian ed Eshom Nelms, non è nulla di tutto ciò. Questa dark action comedy natalizia si ritrova ad affrontare il cinismo imperante al giorno d’oggi. Il protagonista della pellicola è Mel, unche cerca di salvare il suo business in crisi. Nel(il cui nome nelè Chris Cringle) deve unire le forze con ...