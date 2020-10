Fast Fashion: ecco cosa è e perché potrebbe danneggiate l’ambiente (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Fast Fashion, ossia la moda usa e getta, è quella moda il cui ciclo di vita di un capo o accessorio dura una stagione o anche meno. In questo ciclo di vita, il capo, prodotto nel minor tempo possibile, arriva tra gli scaffali, passa tra gli armadi e si “consuma”. Si passa così alla collezione successiva. Ovviamente, si tratta di una scelta di marketing astuta. Chi acquista capi a basso costo, nel breve termine, presto finirà per doverne acquistare di nuovi, incrementando la domanda. Un tale modello di produzione industriale ha, però, un forte impatto sul nostro ambiente. Per colpa della Fast Fashion aumenta infatti la produzione di rifiuti tessili ogni anno. Basti pensare che circa il 5% delle discariche globali è proprio costituito da questi ultimi. ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) La, ossia la moda usa e getta, è quella moda il cui ciclo di vita di un capo o accessorio dura una stagione o anche meno. In questo ciclo di vita, il capo, prodotto nel minor tempo possibile, arriva tra gli scaffali, passa tra gli armadi e si “consuma”. Si passa così alla collezione successiva. Ovviamente, si tratta di una scelta di marketing astuta. Chi acquista capi a basso costo, nel breve termine, presto finirà per doverne acquistare di nuovi, incrementando la domanda. Un tale modello di produzione industriale ha, però, un forte impatto sul nostro ambiente. Per colpa dellaaumenta infatti la produzione di rifiuti tessili ogni anno. Basti pensare che circa il 5% delle discariche globali è proprio costituito da questi ultimi. ...

We are who we are e la poesia sull'adolescenza di Luca Guadagnino

Il ragazzo le risponde che è per lo stesso motivo per cui non gli piacciono i vestiti che indossa la neo amica definendoli «fast fashion» mentre lui è alla ricerca di «qualcosa che significhi qualcosa ...

