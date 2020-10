Fantaghirò 6 | parla il regista Lamberto Bava | “Il ritorno di Fantaghirò farebbe piacere a tutti | abbiamo presentato a Mediaset…”

Leggi su biccy

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Chi mi legge da tempo sa che ogni anni dedico almeno un articolo a Fantaghirò (ovviamente quando viene ritrasmessa prima di Natale) e così uno dei miei lettori mi ha fatto sapere chehato del sesto capitolo della serie, che purtroppo non è mai stato realizzato, ma che era stato sottoposto a Mediaset. In un’intervista di 4 anni fa ilha rivelato che tra il 2010 e il 2011 i vertici del Biscione hanno preso in considerazione l’idea di far tornare la Strega Nera, Romualdo e Tarabas sul piccolo schermo con Fantaghirò 6, ma che poi l’idea è sfumata con il tempo. “Un nuovo Fantaghirò si potrebbe fare. Oggi si potrebbe fare una serie di Fantaghirò, non cambiandola, forse rivedendola. Ma non è che non ci ...