"Famoso cantante macho italiano bacia un uomo": impazza il toto-nomi, lo scoop di 'Dagospia' (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo il coming out di Gabriel Garko al 'Grande Fratello vip', un altro artista sarebbe sul punto di dichiarare la propria omosessualità. Si tratta di un "famoso cantante macho italiano" sorpreso a baciare un ragazzo in Stazione Centrale a Milano. Lo scoop è stato lanciato nel pomeriggio del 8 ottobre 2020 da "Dagospia", che però non ha fornito dettagli che possano svelare l'identità del diretto interessato. La notizia nelle ultime ore ha infiammato il web: tante le ipotesi avanzate. leggi anche l'articolo —> Eleonora Pedron Instagram, favolosa in poltrona: il gioco di gambe è intrigante

trash_italiano : Famoso cantante italiano paparazzato in strada mentre bacia un uomo misterioso - trippiereddmix : Stefflondon Rapper e cantante britannica di origini giamaicane. (una delle mie preferite) La sua carriera iniziò q… - apavo75 : RT @stanzaselvaggia: Comunque Garko è veramente sfigato. Ci mette 30 anni per fare coming out e lo fa in tv e dopo una settimana sono tutti… - dreamerfella : RT @stanzaselvaggia: Comunque Garko è veramente sfigato. Ci mette 30 anni per fare coming out e lo fa in tv e dopo una settimana sono tutti… - AlfoB5 : @stanzaselvaggia E il cantante famoso sta avendo anche più risonanza di lui -

