Ex Udeur condannato per mafia perde il vitalizio. Confiscati 4 milioni all'ex consigliere regionale campano Ferraro (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alla fine ha perso anche il vitalizio. La giustizia sarà pure lenta, ma quando arriva può fare particolarmente male. La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha confiscato 4 milioni di euro all'ex consigliere regionale dell'Udeur, Nicola Ferraro, imprenditore nel settore dei rifiuti considerato vicino al clan dei Casalesi e condannato con sentenza definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. All'ex esponente del partito di Mastella in Campania sono stati bloccati dalla Polizia e dalla Guardia di finanza beni mobili e immobili. E per arrivare a 4 milioni di euro pure le indennità maturate durante la carica. Un provvedimento preso dopo le indagini svolta dalla Divisione ...

