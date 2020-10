Eva Grimaldi attacca Adua Del Vesco: “Incoerente, non la sostengo più” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Eva Grimaldi attacca Adua Del Vesco dopo le rivelazioni al GF Vip. Qualche settimana fa l’attrice aveva sostenuto la concorrente del reality, emozionandosi per la confessione in diretta tv di Gabriel Garko. Sulle pagine di Chi però la Grimaldi ha confessato di aver cambiato idea. Colpa, probabilmente delle dichiarazioni contrastanti dei Adua riguardo Massimiliano Morra. Nella prima puntata del reality la Del Vesco era scoppiata a piangere, parlando della relazione con l’attore, poi aveva parlato del suo orientamento sessuale a Dayane Mello e Matilde Brandi, infine aveva confessato che la love story con Morra era sempre stata falsa. Un comportamento che non è piaciuto a Eva Grimaldi. “Di Gabriel Garko ho già ... Leggi su dilei (Di venerdì 9 ottobre 2020) EvaDeldopo le rivelazioni al GF Vip. Qualche settimana fa l’attrice aveva sostenuto la concorrente del reality, emozionandosi per la confessione in diretta tv di Gabriel Garko. Sulle pagine di Chi però laha confessato di aver cambiato idea. Colpa, probabilmente delle dichiarazioni contrastanti deiriguardo Massimiliano Morra. Nella prima puntata del reality la Delera scoppiata a piangere, parlando della relazione con l’attore, poi aveva parlato del suo orientamento sessuale a Dayane Mello e Matilde Brandi, infine aveva confessato che la love story con Morra era sempre stata falsa. Un comportamento che non è piaciuto a Eva. “Di Gabriel Garko ho già ...

