Eurolega | Milano vince ancora | Villeurbanne battuto 87-73

infoitsport : Eurolega, Milano supera Villeurbanne: Messina batte Parker 87-73 - BasketWorldLif1 : EuroLega, seconda giornata: Milano vince facile, il CSKA piega il Maccabi, crolla il Real Madrid - AntonioCampo4 : RT @OlimpiaMI1936: ???? Sul numero di @SW_SportWeek di oggi una lunga intervista a @GigiDatome tra Milano, l’Eurolega e la Turchia! #insiem… - avespartacus : RT @Sport_Mediaset: #Eurolega , tre positivi al #COVID19 nel #Villeurbanne che ieri ha giocato a Milano...l'Olimpia trema! #SportMediaset… - infoitsport : Eurolega, tre positivi nel Villeurbanne che ieri ha giocato a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Eurolega Milano

Primo storico successo per l’Allianz Powervolley Milano al PalaPanini di Modena: la formazione guidata da Roberto Piazza si aggiudica il big match contro i padroni di casa della Leo Shoes, battuti 3-1 ...Altro giro, altra vittoria. L’Olimpia fa tris in campionato dominando, all’Allianz Dome, Trieste (87-65 il finale). Ottima prova difensiva dei biancorossi che, in attacco, si affidano ...