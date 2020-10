Enrico Montesano sulle misure anti-Covid: “Mi danno del fascio-negazionista solo perché critico il governo” (Di venerdì 9 ottobre 2020) «C’è chi mi dice: “Montesano, di che ti impicci? Tu pensa a fare il comico. Ecco, in Italia, se un elettore si pone delle domande. Se non sta zitto e non si allinea, viene zittito e insultato». Così Enrico Montesano al Secolo d’Italia, sulle sue opinioni sulla gestione del coronavirus da parte del governo. «Per liquidarmi mi dicono che sono negazionista, che sono no-mask. E non è vero nssuna delle due cose. Io ho solo espresso delle perplessità da elettore. Da cittadino che non si ferma alla informazione ufficiale governativa». L’artista romano lo ha già detto in più occasioni e cerca di smarcarsi dalle etichette. «negazionista? Ma sanno almeno che significa? Un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 ottobre 2020) «C’è chi mi dice: “, di che ti impicci? Tu pensa a fare il comico. Ecco, in Italia, se un elettore si pone delle domande. Se non sta zitto e non si allinea, viene zittito e insultato». Cosìal Secolo d’Italia,sue opinioni sulla gestione del coronavirus da parte del governo. «Per liquidarmi mi dicono che sono, che sono no-mask. E non è vero nssuna delle due cose. Io hoespresso delle perplessità da elettore. Da cittadino che non si ferma alla informazione ufficiale governativa». L’artista romano lo ha già detto in più occasioni e cerca di smarcarsi dalle etichette. «? Ma sanno almeno che significa? Un ...

