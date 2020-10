Enrico Montesano: "Non sono un negazionista, ma non mi fido dei medici che vanno in TV" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Enrico Montesano chiarisce la sua posizione sul Coronavirus spiegando che non è un negazionista ma non ha fiducia nei medici che sfilano in televisione. Enrico Montesano ha voluto ha chiarito la sua posizione sul Coronavirus: l'attore ha detto che non è un negazionsita ma non crede a tutto quello che dicono i dottori che vanno in televisione. Dopo la sua adesione (anche se non fisica) alla 'marcia della liberazione' di domani a Roma, Montesano ha voluto chiarire il suo punto di vista. Negli ultimi mesi Enrico Montesano ha criticato più volte l'operato del governo Conte sulla pandemia e nei giorni scorsi ha dato la sua adesione alla manifestazione di sabato 10 ottobre dei sovranisti a Roma. L'attore ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020)chiarisce la sua posizione sul Coronavirus spiegando che non è unma non ha fiducia neiche sfilano in televisione.ha voluto ha chiarito la sua posizione sul Coronavirus: l'attore ha detto che non è un negazionsita ma non crede a tutto quello che dicono i dottori chein televisione. Dopo la sua adesione (anche se non fisica) alla 'marcia della liberazione' di domani a Roma,ha voluto chiarire il suo punto di vista. Negli ultimi mesiha criticato più volte l'operato del governo Conte sulla pandemia e nei giorni scorsi ha dato la sua adesione alla manifestazione di sabato 10 ottobre dei sovranisti a Roma. L'attore ...

HuffPostItalia : Enrico Montesano: 'La mascherina è dannosa, non mi fido dei medici scelti dalla tv' - MarcellaF10 : @HuffPostItalia Caro Enrico, il Giappone, paese dove da sempre si usa la mascherina per proteggere gli altri, è il… - angelo_ra_ : RT @HuffPostItalia: Enrico Montesano: 'La mascherina è dannosa, non mi fido dei medici scelti dalla tv' - AnnickQuemper : RT @Iperbole_: C'è Enrico Montesano che aderisce alla manifestazione no-mask di domani a Roma ma dice che non ci andrà perché 'non so chi p… - SaffronHorizon : RT @cicciogia: Enrico #Montesano aderisce alla marcia di liberazione dei #nomask però non partecipa perché “alla mia età meglio non rischia… -