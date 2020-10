Energia e gas | 13 società nel mirino Antitrust

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - L'ha avviato 13 procedimenti istruttori nei confronti delle società Enel, Optima, Green Network, Illumia, Wekiwi, Sentra, Olimpia-Gruppo Sinergy, Gasway, Dolomiti, E.On, Axpo, Audax, Argos riguardanti la mancanza di trasparenza nell'indicazione delle condizioni economiche di fornitura dielettrica e gas sul mercato libero. I rilievi formulati dall'Autorità si riferiscono sia alla documentazione contrattuale sia alla comunicazione promozionale. L'analisi delle principali offerte commerciali sul mercato libero proposte dalle società ha rivelato l'esistenza di diversi profili critici delle informazioni rese - spiega l'in un comunicato - in ordine alle voci che concorrono alla formazione del prezzo complessivo ...

Con l'avvio di questi procedimenti, l'Autorità intende accertare l'esistenza di condotte relative alle offerte di fornitura dell'energia elettrica e del gas sul mercato libero che contrastino con le ...