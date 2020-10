Enel X | realizza primo corridoio di ricarica panamericano al 100% elettrico 3

Leggi su iltempo

(Di venerdì 9 ottobre 2020) (Adnkronos) - L'Electric Pan-American Charging Corridor, che compare nel documentario Long Way Up, facilita la mobilità elettrica tra Ensenada, la penisola messicana della Bassa California e Ushuaia, una città nel sud dell'Argentina che ora è diventata il punto più meridionale del continente ad avere una struttura diper veicoli elettrici. Alcuni dei luoghi iconici che il percorso collega includono: in Argentina Ushuaia, il luogo con la stazione dipiù a sud del mondo, Calafate dove i viaggiatori possono ammirare il ghiacciaio Perito Moreno e Caviahue, una terra da favola vicino a un vulcano attivo. In Cile: Torres del Paine, uno splendido parco nazionale, e San Pedro de Atacama, una città situata vicino a un lago salato nel cuore del deserto più arido del mondo. In Bolivia: Palacio de ...