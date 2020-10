Emma Marrone | sdraiata a letto con “i ricordi del passato” – Foto

(Di venerdì 9 ottobre 2020), che sensualità:, in pigiama, rivive idel passato sfoggiando la propria femminilità,ammaliatrice e sensuale in unaricordo tirata fuori da uno dei tanti cassetti della memoria., con un pigiama, gli occhi chiusi e l’aria serena e sognante, la cantante rivive uno … L'articolocon “idel passato” –è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

repubblica : Oggi su Rep: ?? Emma Marrone: 'Sono quello che voglio, mia madre mi ha insegnato a essere libera' [di SILVIA FUMAROL… - Piu_Europa : ??Emma... ed Emma?? Su @VanityFairIt @MarroneEmma intervista @emmabonino - infoitcultura : ‘X Factor 2020’, assegnate le categorie ai giudici: ecco di chi si occuperà Emma Marrone - Ireprete : RT @asia_capuano: tweet di apprezzamento per la bellezza di Emma Marrone ?? - DRepubblicait : X factor Italia 2020: Emma Marrone t e i suoi look [di Donatella Genta] [aggiornamento delle 12:26] -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

La prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2020 è giunta al termine. I primi a dover formare il team che vola diretto ai ‘Last Cast’ sono stati Mika e Hell Raton. In questa fase abbiamo assistito anch ...Le pagelle dei giudici di X Factor 2020 Bootcamp Mika cattivo con gli OVER ma onesto, Hell Raton bravo e attento con le UNDER DONNE sa quello che vuole ...