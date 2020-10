Elodie | il dramma infantile | “Ho la terza media | a 12 anni fumavo canne tutto il giorno”

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 9 ottobre 2020)Di Patrizi parla della sua infanzia Di recenteDi Patrizi ha rilasciato una lunga e toccante intervista per il Corriere della Sera. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è reduce dal grande successo discografico con due pezzi estivi ‘Guaranà’ e ‘Ciclone’, ma anche dal punto di vista sentimentale non si può lamentare grazie al fidanzato Marracash. Tuttavia, la vita della cantante italo-francese non è stata tutta rose e fiori. La ragazza è cresciuta nella periferia della Capitale, tra le strade di Quartaccio e la sua famiglia non era quella tipica del ‘Mulino Bianco’. Il padre e la madre avevano problemi di tossicodipendenza e questo non ha aiutato a per nulla aiutato l’adolescenza della giovane. Per tale ragione, quest’ultima con una rabbia ...