Elezioni Usa 2020, cancellato il secondo dibattito presidenziale. Lo staff di Biden: «È vergognoso» (Di sabato 10 ottobre 2020) Elezioni Usa 2020: candidati, sondaggi e come si votaNon ci sarà nessun dibattito presidenziale il 15 ottobre. La commissione che organizza questi appuntamenti in vista delle Elezioni presidenziali che si terranno il 3 novembre ha scelto di annullare l’appuntamento. A riportare la notizia è il Wall Street Journal. Dopo che Donald Trump era stato trovato positivo al Coronavirus, la commissione aveva deciso di organizzare il dibattito a distanza. Idea che era stata definita da Trump una «perdita di tempo». Lo staff del candidato democratico Joe Biden ha rilasciato una dichiarazione che accusa implicitamente Trump di aver fatto saltare il dibattito: «È vergognoso che Donald ... Leggi su open.online (Di sabato 10 ottobre 2020)Usa: candidati, sondaggi e come si votaNon ci sarà nessunil 15 ottobre. La commissione che organizza questi appuntamenti in vista dellepresidenziali che si terranno il 3 novembre ha scelto di annullare l’appuntamento. A riportare la notizia è il Wall Street Journal. Dopo che Donald Trump era stato trovato positivo al Coronavirus, la commissione aveva deciso di organizzare ila distanza. Idea che era stata definita da Trump una «perdita di tempo». Lodel candidato democratico Joeha rilasciato una dichiarazione che accusa implicitamente Trump di aver fatto saltare il: «Èche Donald ...

