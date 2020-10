Eleonora Daniele oggi regina di Storie Italiane | ma ecco lavoro faceva prima

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 ottobre 2020)è attualmente padrona di casa a ‘’. Dal 2003 conduce il programma pomeridiano in onda su Rai1 in cui i protagonisti raccontano le proprie vicende inpersona, coadiuvati da giornalisti, esperti e inviati che commentano i fatti.è molto amata dal pubblico: brava, preparata, posata, bella. 44 anni, ha tutte le caratteristiche per essere giustamente considerata una delle presentatrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Per questo quando a giugno scorso è diventata mamma per lavolta anche i suoi fan sono impazziti di gioia per lei. Così come vanno subito in visibilio quando pubblica una foto della piccola Carlotta, che è nata dall’amore col marito ...