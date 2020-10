Effetto Covid, conti in rosso per il Milan (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il bilancio del Milan al 30 giugno 2020. Effetto Covid sui conti del club rossonero, che registra una perdita di circa 195 milioni di euro. Il coronavirus non risparmia il Milan, che ha comunicato il bilancio al 30 giugno 2020. Milan, bilancio in rosso: perdita netta di circa 195 milioni di euro “In una stagione pesantemente segnata dagli effetti della pandemia globale, il Club non è stato immune da impatti negativi sulle proprie performance finanziarie, già fortemente penalizzate dalla situazione ereditata, con un risultato finale dell’esercizio che ha registrato una perdita netta di circa 195 milioni di Euro“, recita il comunicato condiviso dal Milan sul bilancio registrato al 30 giugno ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il bilancio delal 30 giugno 2020.suidel clubnero, che registra una perdita di circa 195 milioni di euro. Il coronavirus non risparmia il, che ha comunicato il bilancio al 30 giugno 2020., bilancio in: perdita netta di circa 195 milioni di euro “In una stagione pesantemente segnata dagli effetti della pandemia globale, il Club non è stato immune da impatti negativi sulle proprie performance finanziarie, già fortemente penalizzate dalla situazione ereditata, con un risultato finale dell’esercizio che ha registrato una perdita netta di circa 195 milioni di Euro“, recita il comunicato condiviso dalsul bilancio registrato al 30 giugno ...

