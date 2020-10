Eboli, sindaco arrestato subito dopo rielezione (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nel comune di Eboli il sindaco Massimo Chiarello è stato arrestato dopo essere stato recentemente riconfermato nella sua carica con l’80 per cento dei voti. Il sindaco di Eboli Massimo Cariello, un comune in provincia di Salerno, è stato arrestato e si trova adesso agli arresti domiciliari. È accusato di corruzione e rivelazione di segreto … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nel comune diilMassimo Chiarello è statoessere stato recentemente riconfermato nella sua carica con l’80 per cento dei voti. IldiMassimo Cariello, un comune in provincia di Salerno, è statoe si trova adesso agli arresti domiciliari. È accusato di corruzione e rivelazione di segreto … L'articolo proviene da .

