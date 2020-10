Eboli, arrestato per corruzione il sindaco Cariello: era stato appena rieletto (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – Pesante tegola giudiziaria sul comune di Eboli. Massimo Cariello, il sindaco appena rieletto, è stato arrestato con l’accusa di corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio, abuso d’ufficio e falso ideologico. Al centro dell’inchiesta procedure concorsuali per assunzioni di persone vicine al sindaco. Cariello, riportato in Comune con un plebiscito, è stato sostenuto da uno schieramento di liste civiche di area democratica. L’indagine è stata condotta dagli uomini della Guardia di Finanza. Ora il sindaco si trova ai domiciliari. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Pesante tegola giudiziaria sul comune di. Massimo, il, ècon l’accusa di, rivelazione di segreto d’ufficio, abuso d’ufficio e falso ideologico. Al centro dell’inchiesta procedure concorsuali per assunzioni di persone vicine al, riportato in Comune con un plebiscito, èsostenuto da uno schieramento di liste civiche di area democratica. L’indagine è stata condotta dagli uomini della Guardia di Finanza. Ora ilsi trova ai domiciliari. L'articolo ...

