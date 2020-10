Eataly Milano Smeraldo: la prevenzione passa anche dalla tavola (Di venerdì 9 ottobre 2020) Giovedì 22 ottobre Eataly Milano Smeraldo dedica una giornata alla prevenzione a supporto della Fondazione IEO-CCM, con una proposta di attività realizzate in collaborazione con SmartFood e con La Cucina Italiana, il più autorevole mensile di gastronomia e di cultura alimentare, da sempre impegnato nella divulgazione a sostegno di una corretta alimentazione, che si conferma media partner dell’iniziativa. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 ottobre 2020) Giovedì 22 ottobre Eataly Milano Smeraldo dedica una giornata alla prevenzione a supporto della Fondazione IEO-CCM, con una proposta di attività realizzate in collaborazione con SmartFood e con La Cucina Italiana, il più autorevole mensile di gastronomia e di cultura alimentare, da sempre impegnato nella divulgazione a sostegno di una corretta alimentazione, che si conferma media partner dell’iniziativa.

Giovedì 22 ottobre, Eataly Milano Smeraldo dedica una giornata alla prevenzione a supporto della Fondazione IEO-CCM, con una proposta di attività realizzate in collaborazione con SmartFood e La Cucina ...

Pizze d’Italia in festa: anche a Genova l’evento di Eataly con i grandi maestri

Pizze d’Italia in festa è un grande evento diffuso tra gli Eataly di Torino, Roma, Milano, Genova, Pinerolo, Firenze, Piacenza, Trieste e Bari al quale partecipano come ospiti speciali alcuni grandi ...

Giovedì 22 ottobre, Eataly Milano Smeraldo dedica una giornata alla prevenzione a supporto della Fondazione IEO-CCM, con una proposta di attività realizzate in collaborazione con SmartFood e La Cucina ...