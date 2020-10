E il Covid ora cambia anche il vocabolario (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sul Nuovo Devoto-Oli arrivano i termini legati alla pandemia: si va da lockdown a tamponare, da spillover, ovvero il passaggio di un agente patogeno da una specie all'altra a droplet. Un seminario lunedi su come la lingua spiega l'evoluzione storica e sociale Leggi su repubblica (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sul Nuovo Devoto-Oli arrivano i termini legati alla pandemia: si va da lockdown a tamponare, da spillover, ovvero il passaggio di un agente patogeno da una specie all'altra a droplet. Un seminario lunedi su come la lingua spiega l'evoluzione storica e sociale

AlessiaMorani : Presidente Acquaroli la App Immuni è fondamentale per il tracciamento del Covid. Pensi prima alla salute dei marchi… - AntoVitiello : AC #Milan comunica di essere stato informato che Matteo #Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19. - SkySport : ULTIM'ORA INTER Nainggolan e Gagliardini positivi al Covid-19 Si aggiungono alle positività di Bastoni e Skriniar - 28luisella : RT @enzomarangio: #DeLuca (Presidente Regione Campania) che mette in dubbio l'onorabilità del presidente #Agnelli. #DeLuca che non disse un… - soloio0509 : RT @Massimi47715989: Covid: alle 19 Conte vede capi delegazione e Boccia - Ultima Ora - ANSA -