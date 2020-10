Donato Nigro | “Betting online? In continua crescita Il mercato è sempre più competitivo”

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il calcio e in più in generale lo sport accendono ogni giorno le passioni e gli animi di milioni di persone in tutto il mondo, che vivono delle gioie e delle sensazioni che solamente i campi da gioco sono in grado di regalare. Ma ad attirare l’attenzione dei tifosi non ci sono solo i match giocati in sé e per sé, ma anche tutto ciò che ruota attorno ad essi: un esempio è il pianeta delle scommesse, un settore in totale espansione che, alla luce degli avvenimenti che hanno investito l’intero globo negli ultimi mesi, ha dovuto rimboccarsi le maniche per crescere ed evolversi. Questi e altri temi legati alla galassia betting sono stati analizzati da, Direttore Operativo di Scommettendo.it, durante un’intervista a cura di Charles Herisson, CEO di Betadvisor.com. Scommettendo è ...