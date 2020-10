Donald Trump e il farmaco sviluppato con tessuti di feto (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Regeneron, il cocktail sperimentale assunto da Donald Trump per guarire dal Coronavirus, ha una origine particolare. Proprio quella che il presidente degli Stati Uniti ha condannato a più riprese. Si continua a fare un gran parlare delle condizioni di salute di Donald Trump. Sono passati ormai più di due giorni da quando il presidente … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Regeneron, il cocktail sperimentale assunto daper guarire dal Coronavirus, ha una origine particolare. Proprio quella che il presidente degli Stati Uniti ha condannato a più riprese. Si continua a fare un gran parlare delle condizioni di salute di. Sono passati ormai più di due giorni da quando il presidente … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Donald Trump: “Il mio contagio da Covid-19 è stata una benedizione di Dio” Il Fatto Quotidiano “Farmaco di Trump sviluppato da tessuti di un feto”

Il Regeneron, il cocktail sperimentale di anticorpi monoclonali usato da Donald Trump contro il Covid-19 e da lui promesso gratis a tutti, e’ stato sviluppato con cellule derivate da tessuto fetale, ...

Il presidente degli Stati Uniti, l’annuncio del suo ritorno e dei comizi

Il medico personale, Sean Conley, qualche ora fa aveva detto che molto probabilmente nella giornata di sabato il presidente Trump potrà riprendere normalmente tutte le sue attività pubbliche. Nel suo ...

