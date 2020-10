“Domenica di carta” 11 ottobre ARCHIVI MiBACT FVG Epidemie del passato e antichi rimedi

Leggi su udine20

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Domenica 112020 si rinnova l’appuntamento annuale promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che prevede l’apertura straordinaria die biblioteche statali in tutta Italia. È l’occasione per avvicinare i cittadini al ricco patrimonio librario e documentale nazionale che, al pari dei beni storico artistoco, cosituisce un’eccellenza del nostro Paese. In particolare per gliil tema di questa edizione è legato alla stringente attualità: promuovere la conoscenza dellamemoria delle emergenze sanitarie del. Tutti glistatali del Friuli Venezia Giulia hanno aderito all’iniziativa con mostre, rassegne documentarie e presentazioni digitali che non solo raccontano ...