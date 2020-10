Doctor Strange sarà nel terzo film di Spider-Man

Leggi su wired

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Tom Holland l’aveva anticipato l’anno scorso, quando aveva espresso il desiderio che il suo-Man tornasse a incontrare, dopo Avengers: Infinity War ed Endgame, ilinterpretato da Benedict Cumberbatch: “Vorrei davvero fare di nuovo squadra con lui, perché siamo entrambi di New York e mi piace davvero l’idea di un tipo di scienza come me che si unisce a un uno che fa magia”, aveva dichiarato. E questo suo desiderio (o rivelazione prematura?) ora trova riscontro nella realtà: in queste ore, infatti, è uscita la notizia ufficiale che Cumberbatch entrerà nel cast del sequel di-Man: Far From Home, ovvero ildella saga Marvel-Sony che vede protagonista proprio Holland. Il ritorno di ...