Djuricic: “Il mio Sassuolo come il Man. City. De Zerbi lo ringrazierò a vita” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Filip Djuricic, è uno dei volti del bel Sassuolo di Roberto De Zerbi. Il centrocampista con spiccate doti offensive, si sta rigenerando in Emilia e lo ha ammesso in una intervista a La Gazzetta dello Sport, che senza De Zerbi, non avrebbe fatto molta strada. Queste le sue parole: “Non so cosa sarebbe successo alla mia carriera se non avessi incontrato mister De Zerbi. Mi ha dato tranquillità, mi ha detto come giocare per dare il meglio, per valorizzare le mie qualità. Sono sicuro che senza di lui non avrei fatto strada e per questo lo ringrazierò a vita. Il mister sta facendo vedere grandi cose e credo meriti, presto o tardi, una chiamata da una big. La serenità del Sassuolo mi aiuta molto. E’ una società seria e ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 ottobre 2020) Filip, è uno dei volti del beldi Roberto De. Il centrocampista con spiccate doti offensive, si sta rigenerando in Emilia e lo ha ammesso in una intervista a La Gazzetta dello Sport, che senza De, non avrebbe fatto molta strada. Queste le sue parole: “Non so cosa sarebbe successo alla mia carriera se non avessi incontrato mister De. Mi ha dato tranquillità, mi ha dettogiocare per dare il meglio, per valorizzare le mie qualità. Sono sicuro che senza di lui non avrei fatto strada e per questo lo ringrazierò a vita. Il mister sta facendo vedere grandi cose e credo meriti, presto o tardi, una chiamata da una big. La serenità delmi aiuta molto. E’ una società seria e ...

