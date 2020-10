Disastro ambientale in Russia, ancora ignote le cause. Greenpeace: “Animali morti in spiaggia in uno stato avanzato di decomposizione” [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 9 ottobre 2020) A distanza di alcuni giorni dalla scoperta del Disastro ambientale in corso in Kamchatka, regione situata nell’estremo oriente della Russia, non sono ancora note le cause che hanno portato a un vasto inquinamento del mare e alla morte di migliaia di animali acquatici. Un team di Greenpeace Russia è da giorni nell’area colpita, per raccogliere testimonianze FOTOgrafiche di quanto sta accadendo ed effettuare campionamenti utili a individuare le fonti di inquinamento. Nelle scorse ore il Rosprirodnadzor, l’ente russo che segue le questioni ambientali, ha diffuso i risultati delle analisi sui campioni di acqua, effettuati il 3 ottobre scorso presso la spiaggia di Khalaktyrsky e la baia di Avacha, ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) A distanza di alcuni giorni dalla scoperta delin corso in Kamchatka, regione situata nell’estremo oriente della, non sononote leche hanno portato a un vasto inquinamento del mare e alla morte di migliaia di animali acquatici. Un team diè da giorni nell’area colpita, per raccogliere testimonianzegrafiche di quanto sta accadendo ed effettuare campionamenti utili a individuare le fonti di inquinamento. Nelle scorse ore il Rosprirodnadzor, l’ente russo che segue le questioni ambientali, ha diffuso i risultati delle analisi sui campioni di acqua, effettuati il 3 ottobre scorso presso ladi Khalaktyrsky e la baia di Avacha, ...

ilpost : In Kamchatka è in corso un disastro ambientale - SkyTG24 : Russia, disastro ambientale in Kamchatka: morto il 95% degli animali marini - SkyTG24 : Un disastro ambientale al largo della Kamchatka, in #Russia, sta mettendo a rischio la vita marina della regione:… - LeoSud4 : RT @joem5s: Avete notato? Quando ci troviamo di fronte ad un disastro ambientale come quello accaduto nei giorni scorsi in Liguria, che mie… - antonel52837259 : RT @Affaritaliani: Ancora ignote le cause del disastro ambientale in Kamchatka -